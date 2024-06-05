Отдых в Турции может резко подешеветь в ближайшее время

Банкротство крупного туроператора из Германии, работавшего с отелями Турции, привело к тому, что в середине лета в Турции остается большое количество свободных номеров. Чтобы заполнить отели туристами, отельеры могут объявить скидки уже в июле.

Банкротство туроператора FTI Touristik GmbH в Германии стало проблемой для турецких отелей, на лето у них оказалось множество пустующих номеров.

Крупный туроператор объявил о своем банкротстве и решении об отмене всех туров с вылетом после 6 июля. Оператор не смог найти выход из ситуации, чтобы туристы могли отправиться на отдых через другие компании. В итоге европейцы столкнулись с отменой летнего отдыха в Турции, а отелям Турции грозят крупные убытки в разгар сезона.

Чтобы не допустить этого и восстановить иностранный турпоток, отельеры в ближайшее время могут объявить акции и выгодные скидки, передает Турпром.