Турция нарастит сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы

Минтранс Турции сообщил о том, что проход судов по турецким проливам Босфор и Дарданеллы подорожает. Теперь он составит до $5,07 за чистый тоннаж.

Проход судов по турецким проливам Босфор и Дарданеллы будет дороже, сообщает транспортное ведомство страны.

«Сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы увеличен с 1 июля до $5,07 за так называемый чистый тоннаж (тонна нетто), тогда как введенный годом ранее сбор составлял $4,42»

– Минтранс Турции.

В ведомстве отметили, что повышение тарифов осуществлялось в соответствии с указом, подписанным президентом страны.

Основной причиной повышения сборов за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы стало желание Турции увеличить доходы и укрепить свои позиции как игрока на мировой арене.

Повышение ставок за проход через проливы может повлечь за собой изменения в структуре международной морской торговли. Компании, осуществляющие международные перевозки, могут столкнуться с увеличением расходов на прохождение через турецкие проливы, что в свою очередь может повлечь за собой изменения в логистике и ценообразовании на товары.