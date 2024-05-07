Вестник Кавказа

Турция разблокировала Дарданеллы

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий пролив Дарданеллы на несколько часов сегодня днем прекратил судоходство в направлении север-юг из-за застрявшего танкера. В данные момент пролив разблокирован, суда пересекают его в обоих направлениях без препятствий.

Турецкий Минтранс рассказал о возобновлении полноценного судоходства через пролив Дарданеллы, ранее частично заблокированного в направлении север-юг сломавшимся посреди пролива танкером.

"Судоходство в проливе Дарданеллы, которое было приостановлено из-за поломки судна, открыто в обоих направлениях"

– Минтранс Турции

Таким образом, пауза в судоходстве через Дарданеллы в направлении север-юг продлилась всего несколько часов – танкер PAROS встал в проливе из-за поломки двигателя сегодня днем.

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