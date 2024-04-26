Турецкие спасатели сняли с мели судно в Босфоре

Сухогруз, плывший под либерийским флагом, застрял неподалеку от стамбульского порта. Судно направлялось в Египет.

Спасательные службы Турции пришли на помощь сухогрузу Alexis, севшему на мель в Босфоре утром 7 мая. Об этом сказано в заявлении Управления береговой охраны республики.

"Судно Alexis, севшее на мель из-за неисправности двигателя и отбуксированное к волнорезу у причала Хайдарпаша, спасено"

– пресс-служба управления

Там отметили, что движение судов в проливе возобновилось и в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

Что произошло?

Сухогруз длиною в 229 метров, плывший под флагом Либерии, направлялся из Украины в Египет. Возле стамбульского причала Хайдарпаша оно село на мель. Из-за этого движение судов было прервано в обе стороны.