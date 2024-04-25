В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали десятки человек

Авария случилась по вине водителя транспортного средства, перевозившего пассажиров. Происшествие унесло жизни нескольких человек.

В Турции автобус с пассажирами вылетел с проезжей части в овраг и опрокинулся. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на дороге, соединяющей Анкару и Нигде.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель, который уснул за рулем и потерял контроль над транспортным средством. В результате происшествия погибли два человека, еще 36 человек пострадали. Состояние 6 из них медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.