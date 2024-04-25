Вестник Кавказа

В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали десятки человек

Авария с автобусом на трассе Анкара-Нигде
© Фото: скриншот из видео на сайте издания Sabah
Авария случилась по вине водителя транспортного средства, перевозившего  пассажиров. Происшествие унесло жизни нескольких человек.  

В Турции автобус с пассажирами вылетел с проезжей части в овраг и опрокинулся. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на дороге, соединяющей Анкару и Нигде.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель, который уснул за рулем и потерял контроль над транспортным средством. В результате происшествия погибли два человека, еще 36 человек пострадали. Состояние 6 из них медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

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