Авария в Анталье: среди пострадавших 13 туристов

В турецкой Анталье в результате столкновения двух джипов пострадали порядка 16 человек, 13 из них туристы.

Крупное ДТП произошло в курортом районе Антальи. Около населенного пункта Манавгат столкнулись два джипа для сафари. Информация об этом была озвучена в информагентстве Турции DHA.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили порядка 16 человек.

Уточняется, что 13 из них были британскими и ирландскими путешественниками.

“Два джипа для сафари, принадлежащие турфирме, около 10.30 столкнулись друг с другом, один джип врезался в бетонный столб на обочине”

– DHA