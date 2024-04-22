Вестник Кавказа

Авария в Анталье: среди пострадавших 13 туристов

Авария в Анталье: среди пострадавших 13 туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецкой Анталье в результате столкновения двух джипов пострадали порядка 16 человек, 13 из них туристы.

Крупное ДТП произошло в курортом районе Антальи. Около населенного пункта Манавгат столкнулись два джипа для сафари. Информация об этом была озвучена в информагентстве Турции DHA.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили порядка 16 человек.

Уточняется, что 13 из них были британскими и ирландскими путешественниками.

“Два джипа для сафари, принадлежащие турфирме, около 10.30 столкнулись друг с другом, один джип врезался в бетонный столб на обочине”

– DHA

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