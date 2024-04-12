Вестник Кавказа

Авария с автобусом в Турции: есть погибшие

Авария с автобусом в Турции: есть погибшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции в районе Караисалы произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия 3 человека пострадали, 18 были ранены.

Крупная авария произошла сегодня ночью в Турции в районе Караисалы. Пассажирский микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, после чего произошло возгорание транспортного средства. Информацию об этом сообщает портал TRT.

В результате аварии порядка 18 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, 7 из них дети, 3 человека скончались.

На место происшествия выехали бригады скорой помощи и полиции.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1570 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ливень залил стамбульскую станцию метро Енибосна

Ливень залил стамбульскую станцию метро Енибосна

В Анкаре бушует ураган

В Анкаре бушует ураган

Граждане Турции решили бойкотировать свой общепит

Граждане Турции решили бойкотировать свой общепит

Москва и Анкара обсудили безопасность российских туристов на курортах республики

Москва и Анкара обсудили безопасность российских туристов на курортах республики

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы