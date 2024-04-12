Авария с автобусом в Турции: есть погибшие

В Турции в районе Караисалы произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия 3 человека пострадали, 18 были ранены.

Крупная авария произошла сегодня ночью в Турции в районе Караисалы. Пассажирский микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, после чего произошло возгорание транспортного средства. Информацию об этом сообщает портал TRT.

В результате аварии порядка 18 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, 7 из них дети, 3 человека скончались.

На место происшествия выехали бригады скорой помощи и полиции.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.