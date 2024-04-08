Авария с автобусом в Турции: есть раненые

На востоке Турции произошла авария с участием легкового и пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали 15 человек.

В турецкой Малатье 15 человек пострадали в аварии с автобусом. Об этом пишет портал Aksam.

Происшествие произошло на трассе Малатья-Элязыг.

Уточняется, что пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, от чего он улетел в кювет и там перевернулся.

Личность водителя легковой машины еще не установлена.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Для того, чтобы предотвратить возгорание автомобилей, было принято решение вызвать пожарную бригаду.