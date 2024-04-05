В аварии с фуникулером в Анталье погиб человек

Падение с высоты одной из кабин фуникулера в турецкой Анталье не прошло без жертв – погиб гражданин Турции, в остальных кабинках на высоте остаются 184 человека, их будут эвакуировать вертолетами.

Падение кабины фуникулера в турецкой курортной Анталье не прошло бесследно – в аварии погиб человек, сообщил мэр города Мухиттин Беджек турецкому телеканалу Sözcü.

"К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека"

- Мухиттин Беджек

Спасти других пассажиров подъемника тоже удалось не всех: людей из кабинок в нижней точке фуникулера удалось вызволить, а вот на высоте в верхних кабинках остаются почти 200 человек, которых придется эвакуировать вертолетами, которые летят на место трагедии из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.

Всего при падении кабинки пострадали семь человек, в том числе двое детей, пишут турецкие СМИ.