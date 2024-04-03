Кабинка фуникулера с людьми упала с высоты в Анталье

Несколько человек пострадали в результате падения кабинки фуникулера в Анталье. Часть людей, застрявших на момент происшествия в других кабинках, удалось эвакуировать.

В пятницу в провинции Анталья в Турции рухнула с высоты кабинка фуникулера. Об этом сообщают 12 апреля турецкие СМИ.

На момент происшествия в кабинке находились люди. Точное их количество на данный момент неизвестно.

По данным агентства IHA, инцидент произошел на фуникулере, который направлялся от пляжа Коньяалты на гору.

В какой-то момент одна из кабинок упала вниз, пострадали по меньшей мере несколько человек.

Как отметил один из очевидцев, падению фуникулера предшествовал хлопок, очень похожий на взрыв. После этого кабинку сильно затрясло. Остальные кабинки остаются неподвижными.

В настоящее время на месте находятся пожарные и скорая помощь. Часть людей удалось эвакуировать, остальные находятся в кабинках.