Вестник Кавказа

В Стамбуле неизвестный обстрелял отель

Потресканное стекло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле неизвестный открыл огонь по отелю. Также при обстреле был поврежден проезжавший мимо автобус. Пострадавших в результате инцидента нет, полиция ищет преступников.

Один из отелей в Стамбуле подвергся вооруженному нападению, информирует издание Türkiye.

"В стамбульском Кючюкчекмедже 4-этажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами. В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение"

– газета

В отеле и автобусе разбиты окна, на месте происшествия обнаружено множество гильз от длинноствольного оружия.

В результате обстрела никто не пострадал. Ведется расследование.

Кючюкчекмедже расположен на юго-западе европейской части Стамбула.

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