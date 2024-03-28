В Стамбуле неизвестный обстрелял отель

В Стамбуле неизвестный открыл огонь по отелю. Также при обстреле был поврежден проезжавший мимо автобус. Пострадавших в результате инцидента нет, полиция ищет преступников.

Один из отелей в Стамбуле подвергся вооруженному нападению, информирует издание Türkiye.

"В стамбульском Кючюкчекмедже 4-этажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами. В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение"

– газета

В отеле и автобусе разбиты окна, на месте происшествия обнаружено множество гильз от длинноствольного оружия.

В результате обстрела никто не пострадал. Ведется расследование.

Кючюкчекмедже расположен на юго-западе европейской части Стамбула.