Число погибших во время пожара в Стамбуле приблизилось к 30

Площадь пожара в здании стремительно увеличивалась. В результате происшествия погибли почти три десятка человек.

Жертвами пожара, произошедшего 2 апреля в центральной части Стамбула, стали по меньшей мере 29 человек. Об этом пишут турецкие СМИ.

Изначально сообщалось о четырех погибших, однако со временем их количество увеличилось почти в 4 раза.

Что произошло?

Ранее во вторник в одном из многоэтажных домов в Стамбуле вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подвальном помещении, где располагался ночной клуб. В это время там проводились ремонтные работы.

Огонь стремительно охватил несколько этажей здания, в котором, как сообщали СМИ, находились люди. Тушение пожара длилось несколько часов.