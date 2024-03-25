Три гектара леса сгорели на Кубани

Неподалеку от курорта Горячий Ключ вспыхнул лесной пожар. Работы по борьбе с огнем продолжаются. Площадь пожара превысила 3 га.

В районе курортного города Горячий Ключ, расположенного в Краснодарском крае, произошел лесной пожар, который охватил площадь в 3,3 гектара. Это стало результатом неблагоприятных погодных условий, в частности, длительной засухи.

«Возгорание лесной подстилки было обнаружено со стороны леса. В 17:50 пожарные приступили к тушению на площади 0,4 га. На месте тушения лесного пожара задействовано 20 человек и 8 единиц техники. В 20:20 работникам Горячеключевского филиала лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 3,3 га»

– краевой лесопожарный центр

Причины возникновения лесного пожара

Одной из основных причин возникновения лесных пожаров является аномальная засуха, когда влажность воздуха снижается до критически низких показателей, а термометр показывает высокие температуры.

Последствия лесного пожара

Лесной пожар оставляет за собой множество негативных последствий. Прежде всего, это уничтожение лесного фонда, места обитания животных, растений, птиц. Кроме того, пожары угрожают жизни и здоровью людей, а также инфраструктуре населенных пунктов. Дым от горящих лесов загрязняет окружающую среду, что негативно сказывается на здоровье людей, особенно страдающих респираторными заболеваниями.