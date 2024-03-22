На Северный Кавказ надвигается волна природных пожаров

Предстоящим летом на Северном Кавказе ожидается больше природных пожаров, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано с погодной ситуацией.

С приходом весны наступает время повышенной пожароопасности. Предстоящий сезон обещает быть более сложным, чем предыдущий, особенно на Северном Кавказе. Начиная с конца апреля, жители региона должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

«Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, начиная с конца апреля этого года. Поэтому регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров»

– замглавы российского правительства Виктория Абрамченко.

По данным специалистов, одной из основных причин возникновения пожаров является климатическая обстановка. Высокие температуры, сильные ветры и недостаток осадков создают идеальные условия для возникновения и быстрого распространения пожаров.

«В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 миллиарда рублей — средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок»

– замглавы российского правительства Виктория Абрамченко.

Далее отмечается, что для предотвращения пожаров на Северном Кавказе необходимо принимать ряд мер предосторожности. Прежде всего, нужно соблюдать запреты на открытый огонь, особенно в лесных массивах.

Абрамченко подчеркнула, что предстоящий пожароопасный сезон требует особой внимательности и ответственности от каждого жителя и гостя региона.