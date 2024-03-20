Пожар в ночном клубе Стамбула: есть погибшие и пострадавшие

В Стамбуле огнем охвачено 16-этажное здание. Сообщается о четырех погибших и 12 пострадавших.

В многоэтажном здании в Стамбуле вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека и более десятка пострадали. Двое из пострадавших получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации. Информацию об этом распространил канал CNN-turk.

Как сообщает телеканал, огонь вспыхнул в подвале, где находился ночной клуб. В это время в помещении проводились ремонтные работы.

Пока о причинах пожара не сообщается.

По информации СМИ несколько этажей здания были сразу же охвачены огнем. В нем все еще могут находиться люди.

Процесс тушения пожара продолжался в течение двух часов. Были задействованы порядка 80 специалистов и 30 единиц спецтехники.