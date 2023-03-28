Землетрясение произошло недалеко от Стамбула

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром в Турции на побережье Мраморного моря. Магнитуда составила порядка 3,5. Был ли нанесен какой-то материальный ущерб, пока не известно.

Турецкую провинцию Ялова тряхнуло сегодня утром, сообщает AFAD.

В ведомстве уточнили, что магнитуда землетрясения достигла 3,5. Они были зарегистрированы на расстоянии 50 км от Стамбула. Есть ли разрушения, неизвестно.

Стихийное бедствие случилось в 09.21 по местному времени (совпадает с московским). Глубина залегания очага – около 9 км. Он находился в Мраморном море.

Турецкая обсерватория Кандилли, расположенная в Стамбуле и специализирующаяся на землетрясениях, оценила глубину очага в 4 км. По данным ее специалистов, магнитуда была чуть больше – 3,7.