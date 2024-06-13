В Алматы хотят на 20% поднять стоимость проезда

Проезд в общественном транспорте может подорожать в Алматы до 120 тенге. Сегодня плата составляет 100 тенге. Кроме того, планируется отменить возможность оплаты наличными.

В Алматы стоимость проезда намерены повысить на 20%, следует из проекта постановления городских властей.

"Подготовлен проект постановления акимата города об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях. Проект предусматривает поднятие тарифа за проезд до 120 тенге"

– управление городской мобильности

В сообщении уточняется, что льготные категории граждан будут платить за проезд 60 тенге.

Также в Алматы планируется исключить возможность оплачивать проезд наличными. Мера призвана повысить безопасность - водители не будет отвлекаться на расчеты.

Проект документа размещен на портале "Открытые НПА".