Авария в Алматы стала фатальной для четверых парней

Минувшей ночью в ДТП в Алматы погибли четверо молодых людей – автомобиль протаранил дерево с такой силой, что у него оторвался мотор, после чего машина загорелась, потушить ее не удалось.

Минувшей ночью на окраине казахстанского мегаполиса Алматы произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четверо молодых людей.

Автомобиль Lada, двигаясь с очень высокой скоростью, на полном ходу врезался в дерево: удар был такой силы, что его двигатель сорвало с креплений. После этого машина съехала в кювет и загорелась, сообщает Zakon.kz.

Проезжавшие мимо очевидцы пытались помочь пострадавшим, вытащив из пылающего салона троих парней, но они уже были мертвы. Четвертого пассажира, который оказался сильно зажат в искореженной машине, достать не удалось.

Потушить пылающий автомобиль удалось только бригаде спасателей, прибывшей на место ДТП по вызову. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть четверых парней 2002 и 2003 годов рождения. Пятый пассажир был госпитализирован ими в областную больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства этого страшного происшествия.