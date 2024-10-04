Вестник Кавказа

Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в Турции

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус, перевозивший почти полтора десятка россиян, угодил в ДТП в Турции. Транспортное средство направлялось в аэропорт.

В результате сегодняшнего ДТП, произошедшего ранним утром в Турции, получили травмы трое российских граждан. Об этом поведали 9 октября в генконсульстве РФ в Анталье.

Всех пострадавших отвезли в медучреждение. Согласно предварительной информации, один из них уже летит на родину, двое других собираются это сделать в течение сегодняшнего дня, передает РИА Новости.

Генконсульство держит ситуацию на контроле.

Что произошло?

Автобус, перевозивший в аэропорт 14 россиян, угодил в ДТП примерно в 04:00. Транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель стал лихачить прямо на дороге.

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