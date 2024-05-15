Вестник Кавказа

Пилот турецкой авиакомпании умер во время полета

Пилот турецкой авиакомпании умер во время полета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Капитан воздушного судна скончался прямо на рабочем месте. Он управлял самолетом, летевшим из Австралии в Турцию.

Пилот Turkish Airlines ушел из жизни, выполняя полет из Сиэтла в Стамбул. Соответствующую информацию подтвердили в самой авиакомпании.

"Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 по маршруту Сиэтл — Стамбул, потерял сознание во время полета"

– представитель авиаперевозчика Яхья Устюн

Он подчеркнул, что пилоту была оказана первая помощь, но она ни к чему не привела. После этого экипаж лайнера решил экстренно приземлиться в Нью-Йорке, однако капитан умер до посадки. Ему было 59 лет.

Как отмечается, перед полетом пилот проходил плановый медицинский осмотр в авиационном медцентре, и никаких проблем со здоровьем у него обнаружено не было.

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