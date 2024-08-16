Вестник Кавказа

Пять российских альпинистов погибли в Непале

Дхаулагири
© Фото: Wikimedia Commons, Helga, public domain. Гора Дхаулагири
Россияне разбились во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Погибли пятеро альпинистов. Их тела уже обнаружены, решается вопрос об эвакуации.

Трагедией окончилось для альпинистов из России восхождение на гору Дхаулагири в Непале – связка из пяти человек сорвалась, погибли все, за исключением одного члена группы, который из-за плохого самочувствия ранее прервал восхождение.

Группа в составе шести человек отправилась из лагеря, чтобы совершить восхождение, шестого октября примерно в 06:00. Затем они вышли на связь примерно через пять часов, после чего контакт с ними пропал.

Что случилось дальше – сказать наверняка пока невозможно. Есть разные версии причин трагедии. Так, в IAM Trekking and Expedition предположили, что альпинисты могли упасть с большой высоты. По мнению же представителя руководства Федерации альпинизма России Александра Одинцова, вероятен вариант, что люди погибли из-за схода т. н. "снежной доски" – это ЧП невозможно предсказать.

Из шестерых человек погибли пятеро. Шестой незадолго до трагического восхождения почувствовал себя плохо и вернулся в лагерь. Сейчас он находится в Катманду.

Тела его погибших товарищей обнаружены, их заметили с вертолета местные спасатели с вертолета. Погибшие находятся на высоте 7,1 тыс м. Предварительно известно, что упали они с высоты 7,6 тыс м.
Сейчас российское альпинистское сообщество объявило сбор средств для эвакуации жертв стихии и помощи их семьям.

Гора Дхаулагири, которая находится в Гималаях, ранее уже унесла жизнь российской альпинистки. В прошлом году на ней погибла Надежда Оленева.

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