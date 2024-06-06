Ночные автобусы в Астане запустили на лето

Три ночных автобуса начали курсировать по Астане. Ночные маршруты включены в расписание на летний период. Они связывают районы города и железнодорожный вокзал.
Летом в Астане в ночные часы будут курсировать автобусы по нескольким маршрутам.
Компания CTS сообщает, что ночными стали маршруты 201, 202, 203.
«Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00»
– перевозчик
Ночная перевозка уже запущена. Впервые жители казахстанской столицы смогли воспользоваться ночными автобусами в ночь с 8 на 9 июня.
Маршруты проходят между ключевые районами столицы Казахстана и железнодорожным вокзалом.
Проезд в ночном автобусе стоит 90 тенге (почти 18 рублей).