Транспорт в Астане в Курбан-байрам будет бесплатным

Власти столицы Казахстан подготовили неожиданный подарок жителям Астаны в мусульманский праздник Курбан айт (Курбан-байрам) - в его первый день, 16 июня, проезд на городском общественном транспорте будет бесплатным.

В первый день Курбан айта (Курбан-байрама) проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным для всех категорий пассажиров, решили в акимате казахстанской столицы, сообщило в своем Telegram-канале ТОО City Transportation Systems (оператор пассажирского транспорта в Астане).

"Решением акимата Астана в предстоящий праздник Курбан айт, 16 июня, проезд на общественном транспорте столицы (городские и пригородные маршруты) будет бесплатным. Работа общественного транспорта начинается в 06:00"

- City Transportation Systems

Также в компании сообщили, что в ночь с 15 на 16 июня бесплатными для пассажиров будут и ночные транспортные маршруты, а отследить их движение поможет мобильное приложение Avtobys.

Напомним, первый день Курбан айта - выходной по казахстанскому закону о праздниках, а вот дополнительного выходного в связи с ним у казахстанцев не будет, несмотря на то, что в нынешнем году праздник выпал на календарный выходной – такое уточнение в календарь на прошлой неделе в соответствии с решением ДУМК внесло министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.