Астану, Алматы и Шымкент свяжут дополнительные поезда

Железнодорожные власти Казахстана приняли решение увеличить частоту сообщения между Астаной и Алматы и Астаной и Шымкентом за счет дополнительных поездов, которые начнут ходить с декабря.

С декабря этого года между Астаной и Алматы и Астаной и Шымкентом начнут ходить еще два дополнительных поезда "Тальго", билеты на них будут продаваться за 45 дней до отправления, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Работать они будут в "пакетном" графике, то есть двигаться одновременно и не зависеть от передвижения грузовых составов, передает "Sputnik Казахстан".

"Совместно с АО "Пассажирские перевозки" мы разрабатываем инновационные решения для оптимизации маршрутной сети, что позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить скорость перемещения между крупными городами Казахстана"

- главный директор по интермодальным перевозкам "DB E&C" Николайс Сидоровс

Годом ранее в этом режиме заработали 4 поезда Астана-Шу-Астана, что положительно сказалось на их эффективности увеличило доступность пассажирских услуг.

В скором времени в стране заработает новая железнодорожная сеть на этих принципах, в которую будут включены пригородные поезда и комбинированные транспортные маршруты.