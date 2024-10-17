В Алматы заработали три пригородных автобусных маршрута

В крупнейшем мегаполисе Казахстана городе Алматы сегодня заработали три новых автобусных маршрута, которые доставляют связали центр города и отдаленные спальные районы в его пригородах.

Сегодня, 1 ноября, из Алматы в прилегающие к городу спальные районы начали ходить три новых пригородных маршрута общественного транспорта - рейсовые автобусы запущены для улучшения транспортной доступности и будут курсировать между мегаполисом и населенными пунктами Каскелен и Узынагаш.

На всех новых маршрутах уже ходят 59 автобусов большой вместимости, они выходят на маршруты в 5:30-5:45 и завершают работу в 23 часа. Проезд на них стоит 120 тенге (24 рубля) – как и на всех городских маршрутах, передает "АиФ Казахстан".

Операторы маршрутов пока разные: временно они переданы разным перевозчикам и работают в тестовом режиме, но вскоре пройдут конкурсы, после чего в схемы движения будут внесены корректировки с учетом пассажиропотока и запросов жителей.

Все автобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, оснащены кондиционерами, зарядными устройствами для гаджетов, а также системой электронной оплаты проезда Onay, рассказали в акимате Алматы.