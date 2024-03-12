Казахстанские поезда украсили к Новрузу

Казахстанские поезда, отправляющиеся с вокзалов Астаны, принарядились к празднику Новруз, а проводники и сотрудники Казахстанских железных дорог поздравляют их пассажиров с наступлением национального праздника и угощают лакомствами.

В Казахстане уже во всем чувствуется скорый приход весны и любимого весеннего праздника – Новруз байрама. Не отстает и главный перевозчик – национальная компания "Казахстан темир жолы" ("Казахстанская железная дорога"), которая радует своих пассажиров не только обновленными к празднику составами, но и праздничными угощениями.

Сегодня накануне национального праздника с перрона столичных вокзалов отправились в рейс поезда оформленные в праздничном стиле: их пассажиров встречали на перроне проводники в национальной одежде, а на столах в купе пассажиров ждали праздничные сладости - казахские национальные блюда наурыз коже и баурсаки, придающие атмосферу праздника, передает Sputnik Казахстан.

"Поздравление пассажиров с национальными праздниками стало важной составляющей ежегодной традицией компании"

- гендиректор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов

Праздничное оформление составов в КЖД уже стало доброй традицией – она ежегодно украшает пассажирские поезда в честь праздников, чем дарит пассажирам праздничное настроение.

Праздничная акция проводится во всех регионах страны – такие красочные поезда будут ходить по просторам страны до конца марта, добавили в компании.