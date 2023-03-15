В Алматы к Наурызу подготовили праздничную программу

В Алматы в течение недели проведут сотни мероприятий по случаю праздника Наурыз мейрамы. Праздничное шествие-парад запланировано на Наурыз, оно состоится 21 марта.

Приближается праздник весны Наурыз мейрамы, в связи с этим в Алматы организована программа праздничных мероприятий на период 14-23 марта.

Всего в Алматы по случаю Наурыза пройдет свыше 500 мероприятий.

Знаковое праздничное шествие «Көш. Наурыз – думан» запланировано на 21 марта. Его участниками станут сотни человек, в программе конное шествие и костюмированный парад.

Также 21 марта будут даны концерты с участием звезд, выступления состоятся на площади Астана, площади перед Дворцом Республики, а также на площадках районов города.

Праздник начнется в 11.00 21 марта на площади Астана и на площади имени Абая перед Дворцом Республики. Музыкальный концерты будут начинаться в 19.00, их проведут 21 и 22 марта.

На Арбате с 21 по 23 марта гостей ждет на Арбате развлекательно-познавательная программа, в праздничные дни Союз этнодизайнеров проведет здесь ярмарку изделий ручной работы. Также 21-23 марта на площади Астана в 10.00 будет стартовать спортивный фестиваль по национальным видам спорта.

В городе с 14 по 23 марта пройдут различные выставки ремесленников и прикладного искусства, будут показаны спектакли и концерты, состоятся мастер-классы, поэтические вечера, благотворительные акции, фестивали, интеллектуальные и спортивные игры. Полную программу праздничных мероприятий «Наурызнама» можно найти на сайте акимата Алматы.