Вестник Кавказа

Непогода закрыла дороги из Актюбинска в Россию

Непогода закрыла дороги из Актюбинска в Россию
© Фото: пресс-служба МЧС Казахстана
В четырех областях Казахстана из-за плохой видимости и снегопадов закрыли междугородние трассы, также закрыты две дороги международного значения, которые ведут из Актюбинска к границе с Россией.

Национальный автодорожный оператор Казахстана, АО "КазАвтоЖол", ограничивает движение на двух республиканских автодорогах и двух автотрассах, соединяющих Казахстан с границей Российской Федерации, говорится в сообщении компании.

"С 17:00 (15:00 мск) в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент", в 17:30 (15:30 мск) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на автодороге "Актобе-Мартук-граница РФ"

- КазАвтоЖол

Также закрыто движение на трех республиканских автотрассах - в 18:00 (16:00 мск) в Жамбылской области закрыли для грузового транспорта участок автодороги А-2 "Алматы-Ташкент-Термез"; в 19:00 (17:00 мск) в Костанайской области для всех видов автотранспорта были перекрыты два участка автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск", говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

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