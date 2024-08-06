Плохая погода закрыла «Верхний Ларс» для грузовиков

Проезд через КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовых машин. Причина ограничений — плохая погода. Дорога закрыта до особого распоряжения.

Движение грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги через КПП «Верхний Ларс» временно ограничено, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что запреты по участку дороги связаны с ухудшением погодных условий в Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда.

Подчеркивается, что проезд большегрузов закрыт с 08:20 мск до особого распоряжения.

Стоит напомнить, что Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.