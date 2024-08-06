Вестник Кавказа

Плохая погода закрыла «Верхний Ларс» для грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Проезд через КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовых машин. Причина ограничений — плохая погода. Дорога закрыта до особого распоряжения.

Движение грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги через КПП «Верхний Ларс» временно ограничено, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что запреты по участку дороги связаны с ухудшением погодных условий в Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда.

Подчеркивается, что проезд большегрузов закрыт с 08:20 мск до особого распоряжения.

Стоит напомнить, что Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

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