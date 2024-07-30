Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня: КПП на границе с Грузией полностью закрыт

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Пункт пропуска Верхний Ларс, действующий на границе России с Грузией, остается закрытым. Очередь большегрузов на пункте пропуска превысила 4,3 тыс фур.

Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге полностью закрыт для всех автомобилей, как грузовых, так и легковых.

КПП закрылся сегодня ночью в 1.00 мск. Причина прекращения движения – ремонт с грузинской стороны. Когда именно откроется Верхний Ларс — неизвестно, закрыт он "до особого распоряжения".

Информация о том, что проезд через границу закрыт, опубликована и на сайте ЦОДД Северной Осетии, в разделе "Электронная очередь". Судя по данным этого сервиса, зарегистрировались в нем и, соответственно, находятся в очереди более 4,3 тыс большегрузов.

Что касается легковых автомобилей, то к шести часам вечера накануне проезда через пункт пропуска ждали более тысячи машин, такие сведения распространил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его распоряжению ближе к ночи водителям и пассажирам транспортных средств была роздана питьевая вода, ее доставили сотрудники МЧС.

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