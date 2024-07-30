Верхний Ларс: власти помогут ждущим в очереди на закрытой Военно-Грузинской дороге

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал ситуацию на КПП Верхний Ларс, который будет закрыт сегодня с часу ночи. Соответствующее сообщение политик написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что проезд на территорию Грузии будет закрыт с 1.00 мск (2.00 по тбилисскому времени), точное время открытия неизвестно. Причина прекращения движения – ремонт, который проводит грузинская сторона.
По словам главы республики, очередь сейчас превышает тысячу "легковушек". Большинство автомобилистов направляются в Грузию на отдых.
"Обеспечим водой и медицинской помощью всех, кто вынужден ждать открытия Военно-грузинской дороги на участке "Владикавказ – Верхний Ларс"… Окажем им всю необходимую помощь"
– Меняйло
Он также напомнил о режиме ограничения, который действует во время летнего сезона на въезд транзитных грузовиков.