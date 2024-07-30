Вестник Кавказа

Верхний Ларс: власти помогут ждущим в очереди на закрытой Военно-Грузинской дороге

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Северной Осетии позаботится о тех, кто будет в очереди ждать открытия КПП Верхний Ларс на границе с Грузией. В том числе они получат воду, а в случае необходимости – помощь медиков.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал ситуацию на КПП Верхний Ларс, который будет закрыт сегодня с часу ночи. Соответствующее сообщение политик написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что проезд на территорию Грузии будет закрыт с 1.00 мск (2.00 по тбилисскому времени), точное время открытия неизвестно. Причина прекращения движения – ремонт, который проводит грузинская сторона.

По словам главы республики, очередь сейчас превышает тысячу "легковушек". Большинство автомобилистов направляются в Грузию на отдых.

"Обеспечим водой и медицинской помощью всех, кто вынужден ждать открытия Военно-грузинской дороги на участке "Владикавказ – Верхний Ларс"… Окажем им всю необходимую помощь"

– Меняйло

Он также напомнил о режиме ограничения, который действует во время летнего сезона на въезд транзитных грузовиков.

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