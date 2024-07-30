Проезд через "Верхний Ларс" будет закрыт для любого транспорта ночью

Проехать по Военно-Грузинской дороге этой ночью будет невозможно из-за ремонта. Ранее запрет касался только грузовых автомобилей.

Этой ночью на Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии будет временно ограничено движение любого транспорта. Причина – ремонтные работы, рассказали в МЧС по республике.

"В связи с ремонтными работами на КПП на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 01:00 мск 06 августа 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС по Северной Осетии

Ранее глава региона Сергей Меняйло дал распоряжение, согласно которому движение через "Верхний Ларс" запрещено только грузовикам в случае полного заполнения спецстоянок.

Отмечалось, что КПП на территории России работал в штатном режиме, однако на пункте в грузинской стороне не работали около две полосы движения, что спровоцировало длинную очередь. Утром она достигла порядка 4 тыс грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный путь, связывающий Россию и Грузию. Она идет по Главному Кавказскому хребту и имеет длину в 208 км.