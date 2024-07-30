Вестник Кавказа

Грузовики временно не смогут въезжать в Северную Осетию из-за очередей

Грузовики временно не смогут въезжать в Северную Осетию из-за очередей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель Северной Осетии решил временно ограничить въезд грузовиков на территорию региона с условием, если кончились места на спецстоянках. Других видов транспорта ограничения не касаются.

После полной загрузки спецстоянок въезд в Северную Осетию ограничен для грузовых автомобилей, движущихся из России в Грузию по Военно-грузинской дороге. Соответствующее распоряжение подписал руководитель республики Сергей Меняйло.

"МАПП "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, но с грузинской стороны сейчас функционируют не все полосы движения. Поэтому на заседании оперштаба было принято решение, ограничить въезд в республики для большегрузов, чтобы избежать скопления транспорта на дорогах региона"

- Сергей Меняйло

Это решение не тронет другие виды автотранспорта. Он считает, что грузовики, особенно с опасным грузом, не должны стоять в неположенных местах, если им не хватает места на спецстоянках.

Сегодня утром по данным ЦОДД Северной Осетии на Военно-грузинской дороге скопилась очередь из 4 тыс грузовиков.

 

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