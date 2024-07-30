Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят свыше 4 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят свыше 4 тыс фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе РФ и Грузии застряли в пробке более 4 тыс крупногабаритных транспортных средств. Пропускная способность КПП временно снижена.

В понедельник, 5 августа, очередь на проезд из России в Грузию достигла более 4 тыс автомобилей. Об этом сказано на сайте ЦОДД Северной Осетии.

Согласно последней информации, в электронной очереди на проезд в республику Южного Кавказа зарегистрированы 4034 фуры.

Ранее сообщалось, что КПП "Верхний Ларс" работает штатно, но его пропускная способность сейчас снижена из-за того, что замедлилась работа сопредельного КПП "Казбеги".

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