Вестник Кавказа

Пассажиры рейса Ереван-София устроили драку в самолете

Пассажиры рейса Ереван-София устроили драку в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажиры самолета, собиравшегося совершить полет из Еревана в Софию, подрались прямо на борту воздушного судна. Инцидент произошел накануне.

В самолете, отправлявшемся из Еревана в Софию, произошла драка между пассажирами. Об этом сообщают армянские средства массовой информации. 

Инцидент случился во вторник, 30 июля. 

Согласно предварительной информации, сначала между пассажирами возник спор о посадочном месте, который впоследствии перерос в драку. В результате инцидента была нарушена работа экипажа.

По факту происшедшего начато расследование. Участников потасовки отпустили.

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