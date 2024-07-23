Пассажиры рейса Ереван-София устроили драку в самолете

Пассажиры самолета, собиравшегося совершить полет из Еревана в Софию, подрались прямо на борту воздушного судна. Инцидент произошел накануне.

В самолете, отправлявшемся из Еревана в Софию, произошла драка между пассажирами. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Инцидент случился во вторник, 30 июля.

Согласно предварительной информации, сначала между пассажирами возник спор о посадочном месте, который впоследствии перерос в драку. В результате инцидента была нарушена работа экипажа.

По факту происшедшего начато расследование. Участников потасовки отпустили.