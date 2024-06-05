Вестник Кавказа

Центральный парк Астаны стал лучшим парком развлечений

Парк Астаны
© Фото: официальный сайт акимата Астаны
Жюри международного смотра-конкурса "Хрустальное колесо", проходившего в Сочи, признало лучшим открытым парком отдыха и развлечений центральный парк Астаны – он обошел даже Московский парк развлечений.

Жюри международного смотра-конкурса "Хрустальное колесо", проходившего в рамках 33-го Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха в российском городе-курорте Сочи, признало лучшим открытым парком развлечений и отдыха Центральный парк Астаны, передает официальный сайт столичного акимата.

"К этому мероприятию мы готовились уже с начала сезона, с июня. Мы с командой подумали, что в парке уже достаточно новых, интересных решений и воплощенных, реализованных идей, чтобы достойно представить нашу столицу"

- директор управляющей компании Центрального парка Гайни Хасенов

Выйти в лидеры смотра-конкурса не смог даже Московский парк развлечений, который был основным конкурентом парка Астаны: жюри по достоинству оценило концептуальные решения, реализованные за 6 лет управления парком, передает Sputnik Казахстан

Среди достоинств казахстанского столичного парка члены жюри отметили: несмотря на то, что расположена локация не в месте скопления людей, как бывает обычно, сам парк притянул к себе посетителей, которые по достоинству оценили его зоны развлечений, разделение аттракционов на детские, семейные и экстремальные, а также его гастроаллею.

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