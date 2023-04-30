Автобусы в Астане станут бесплатными 6 октября

В Астане в день референдума по вопросу строительства АЭС проезд в городских автобусах будет бесплатным. Это произойдет в воскресенье 6 октября.

В столице Казахстана в ближайшее воскресенье проезд в автобусах будет бесплатным для всех по случаю референдума.

"В Астане 6 октября, в день проведения республиканского референдума, проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным. Общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00"

– городские власти

Проехаться бесплатно в общественном транспорте можно будет только в течение одного дня. Население Казахстана 6 октября примет решение по вопросу строительства на территории Казахстана АЭС.