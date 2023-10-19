Вестник Кавказа

АЭС в Казахстане не ухудшит экономику Балхаша – эксперт

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Атомная электростанция, которая может быть построена в Казахстане на озере Балхаш, не окажет негативного влияния на состояние озера, рассказал глава компании "Казахстанские АЭС" Тимур Жантикин.

Атомная электростанция в Казахстане будет практически на 100% безопасной, ее работа не отразится на окружающей среде, рассказали гендиректор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

По его словам, планируется оснастить АЭС реакторами поколения III и III+, передает Zakon.kz. Эти устройства предполагают функционирование нескольких систем безопасности, которые дублируют друг друга. Соответственно, вероятность аварии очень низка. Расчеты показывают, что за 10 млн лет может произойти только одно аварийное событие.

Отвечая на вопрос о возможном ухудшении экологической ситуации на озере Балхаш, Жантикин пояснил, что ни создание, ни дальнейшая работа АЭС не отразятся ни на экологии, ни на водном балансе водоема.

"При работе станции никаких выбросов в окружающую среду нет, а потребление воды на подпитку башенных градирен, которые рассматриваются для проекта АЭС, составляет менее 63 млн кубических метров в год, то есть около 0,3% от объема естественного испарения с поверхности озера"

– гендиректор

Напомним, референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение относительно строительства в Казахстане атомной электростанции, назначен на 6 октября. Местом строительства АЭС выбран поселок Улкен, расположенный в Жамбылском районе Алматинской области.

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