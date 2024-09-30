Что нужно знать о поездах в Казахстане в 2024 году

Поезда - это более дешевая и экологичная альтернатива перелетам по Казахстану. Расскажем, какие поезда ходят туда из России, как купить билет на поезд, какие есть поезда и классы вагонов, сколько стоит билет на поезд из Алматы в Астану, а также чего ожидать от поездки на поезде в Казахстане.

Маршрутная сеть поездов между Россией и Казахстаном продолжает пополняться: например, с середины декабря возобновит работу поезд Новосибирск-Риддер, а поезд из Караганды до Самары продлят до Москвы. Менее хорошая новость - это сезонное подорожание билетов: с октября цены на пассажирские перевозки по Казахстану выросли.

Почему стоит путешествовать на поезде по Казахстану?

Передвигаться на поездах по Казахстану комфортнее, чем в автобусах и маршрутках, а высокоскоростные поезда позволяют сэкономить и время. Кроме того, поезда, как правило, более экологичны, чем автомобили или самолеты, поскольку они производят меньше выбросов углекислого газа в расчете на пассажира. А любителям "поездной романтики" такие путешествия предоставляют возможность насладиться разнообразными ландшафтами через окно поезда, а также пообщаться с местными жителями и туристами из других стран.

Какие поезда ходят в Казахстан из России в 2024?

В 2024 году в Казахстан можно добраться из таких российских городов как Москва, Омск, Саратов, Астрахань, Казань и Новосибирск. Международные поезда следуют до Алматы, Караганды, Атырау и Риддера. Кроме того, многие российские поезда делают остановку для высадки пассажиров в казахстанском Петропавловске, расположенном у границы с РФ.

© Фото: railways.kz

Как купить билет на поезд в Казахстане?

На поезда, следующие в Казахстан из России, билет можно купить на сайте РЖД, причем оплатить можно российской картой. А вот для путешествия на поезде по Казахстану билеты покупать придется либо на вокзалах в кассах или платежных терминалах Qiwi, либо онлайн на одном из казахстанских сайтов:

официальный сайт Казахстанский железных дорог (https://bilet.railways.kz/);

либо такие сервисы как Tickets.kz, Aviata.kz, Kaspi.kz.

Какие поезда есть в Казахстане?

В Казахстане есть как медленные поезда с низкими ценами на проезд, так и более новые высокоскоростные поезда:

Пассажирские поезда в Казахстане отличаются низкой скоростью. Например, из Алматы до Астаны на таком поезде нужно будет ехать до суток, в то время как на быстром поезде дорога сократится до 16 часов.

Высокоскоростные поезда в Казахстане пока доступны не на всех маршрутах и ​​стоят значительно дороже. Билеты на испанские поезда “Тулпар-Тальго” раскупают довольно быстро, поэтому их покупкой лучше заняться пораньше.

© Фото: railways.kz

Какие виды вагонов есть в поездах в Казахстане?

В обычных пассажирских поездах в Казахстане есть четыре класса:

плацкарт - вагоны открытого типа;

купе - отдельные закрытые ячейки с 4 местами в каждом отсеке;

СВ - самый дорогой, в закрытом отсеке всего 2 кровати;

Кроме того, есть общие вагоны с сидячими местами, но хотя это самый дешевый вариант, для ночных поездок он не подходит.

Вагоны в скоростных поездах в Казахстане также разделены на несколько классов:

Эконом вагоны "турист" - наиболее дешевый вариант, который сопоставим с купе, но также есть сидячий вариант проезда;

Более дорогой бизнес-класс сопоставим с СВ;

Гранд - самый дорогой, каждый отсек включает в себя собственный туалет и душ.

Сколько стоит билет на поезд из Астаны в Алматы?

Астана-Алматы - есть как медленные поезда (23 часа), так и "Тальго" (16 часов). Нужно иметь в виду, что и в Алматы, и в Астане есть два вокзала, поэтому важно приехать на правильный. Например, в ноябре стоимость билетов на "Тальго" варьируется от 31 255 тенге (6238 рублей) за люкс до 8 546 тенге (1700 рублей) за сидячее место. На обычном пассажирском поезде в ноябре можно доехать за 6 861 тенге (1370 рублей) за плацкарт и за 10 299 тенге (2000 рублей).

© Фото: railways.kz

Чего ожидать от поезда в Казахстане?

В каждом вагоне есть проводник, который проверяет документы и отвечает на вопросы пассажиров. В спальных вагонах каждому пассажиру предоставляют подушку, одеяло и постельное белье. В поездах в Казахстане есть вагон-ресторан, меню которого в основном ограничено блюдами среднеазиатской кухни. В обычных поездах доступен титан с горячей водой, а в скоростных есть диспенсеры с холодной и горячей водой. Туалетные комнаты всегда находится в коридорах вагона, исключение составляют лишь вагоны "Гранд" поезда "Тальго". В старых поездах нет электрических розеток.

На вокзал стоит приходить ​​хотя бы за полчаса до отправления поезда. Двери в поездах "Тальго" закрываются за 5 минут до отправления. Если из-за опоздания зайти не удалось, можно попробовать попасть в поезд через штабной вагон. Бывает, что отправление поездов в Казахстане задерживается, обычно это объясняют неблагоприятными погодными условиями и последующим ремонтом ж/д путей.