В Астане началась вакцинация от вируса папилломы

В столице Казахстана стартовала вакцинация против вируса папилломы человека – вакцина призвана защитить девочек от одного из самых опасных видов рака, сообщает акимат Астаны.

В скором времени вирус папилломы человека перестанет быть приговором в казахстанской столице – защитит девочек от вируса, провоцирующего развитие одной из самых опасных форм рака, вакцинация, передает официальный сайт акимата Астаны.

"В городе на сегодняшний день имеется более 12 тысяч доз вакцины. В плановом порядке вакцинации подлежат 13тысяч 11-летних девочек"

- акимат Астаны

Власти города планируют в ближайшее время с поступлением новых доз вакцины провести наверстывающую иммунизациию для девочек 12-13 лет.

Прививки медики будут проводить в медицинских кабинетах школ или в поликлиниках после того, как будет получено согласие на вакцинацию ребенка от родителей или его законных представителей.

Вакцина против папилломы уже доказала свою эффективность и безопасность – ее используют в 135 странах мира, что позволило снизить вероятность возникновения папиллом на 90%, добавили в акимате казахстанской столицы.