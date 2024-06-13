Какие улицы перекроют на Astana City Marathon?

Масштабный марафон станет причиной перекрытия целого ряда улиц утром в воскресенье. Как рассказали в мэрии, ограничения будут действовать с утра до часу дня.

Несколько улиц будут перекрыты в Астане в воскресенье для проведения забега Astana City Marathon, предупредили власти казахстанской столицы.

Планируется, что к забегу присоединятся две тысячи участников.

Стартовая точка забега – площадь у EXPO. Маршрут пролегает через самые знаменитые достопримечательности Астаны. В том числе бегуны увидят главную мечеть Казахстана, президентский парк, набережную Есиля, памятник "Байтерек", торговый центр "Абу-Даби Плаза", а также Ботсад.

Движение транспорта будет запрещено на нескольких улицах, а точнее на определенных их участках. Разные отрезки будут закрываться в разное время. Самое ранее время закрытия – восемь часов утра. Последние участки откроются в час дня. Таким образом, до 8.00 и после 13.00 об ограничениях можно будет не беспокоиться.

Перекрытия улиц коснутся улиц Акмешит, Турара Рыскулова, улицы перед Green Clinic, улицы Хусейн бен Талал, Туркестан, Алматы, Керей-Жанибек хандар, Панфилова, Нажимеденова, Байтурсынова, Мамбетова, Бухарбай батыра, Желтоксан, асфальтовой дороги парка, улицы Макатаева, Кунаева, Казак Радиосы, Достык. Точную схему можно найти в соцсетях администрации Астаны.