Тель-Авив проводит субботу в митингах за экстренные парламентские выборы

Традиционный масштабный митинг начался после заката в столице Израиля – активисты хотят внеочередных парламентских выборов для смены власти в стране и освобождения пленников ХАМАС.

Сегодня вечером в Тель-Авиве стартовал массовый митинг за немедленную отставку правительства и скорейшее проведение внеочередных парламентских выборов в Израиле.

Как пишет ТАСС, в Тель-Авиве две акции проходят одновременно, причем на близлежащих улицах – неподалеку от требующих отставки правительства Биньямина Нетаньяху другая группа активистов требует незамедлительного освобождения пленников из рук ХАМАС.

При этом на втором митинге также звучат требования к властям – люди хотят, чтобы Нетаньяху согласился на условия ХАМАС ради жизней израильских пленников. Множество митингующих пришли с фото похищенных 7 октября граждан.

Напомним, что масштабные митинги в израильской столице уже стали традицией. Участники неизменно поднимают две взаимосвязанных темы – освобождение заложников и отставка правительства Нетаньяху, неспособного выполнить эту задачу.