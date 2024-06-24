Тель-Авив проводит субботу в митингах за экстренные парламентские выборы

Сегодня вечером в Тель-Авиве стартовал массовый митинг за немедленную отставку правительства и скорейшее проведение внеочередных парламентских выборов в Израиле.
Как пишет ТАСС, в Тель-Авиве две акции проходят одновременно, причем на близлежащих улицах – неподалеку от требующих отставки правительства Биньямина Нетаньяху другая группа активистов требует незамедлительного освобождения пленников из рук ХАМАС.
При этом на втором митинге также звучат требования к властям – люди хотят, чтобы Нетаньяху согласился на условия ХАМАС ради жизней израильских пленников. Множество митингующих пришли с фото похищенных 7 октября граждан.
Напомним, что масштабные митинги в израильской столице уже стали традицией. Участники неизменно поднимают две взаимосвязанных темы – освобождение заложников и отставка правительства Нетаньяху, неспособного выполнить эту задачу.