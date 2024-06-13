В Узбекистане больше не будет "рекламных раздач"

В Узбекистане больше не будут проводить рекламные кампании, в ходе которых производители раздают бесплатно или реализуют за минимальные деньги продукты питания и свои товары, чтобы не создавать ажиотажа среди населения.

Правительство Узбекистана сегодня своим постановлением запретило бесплатную раздачу или продажу по чрезмерно заниженным ценам продуктов питания, товаров или других ценностей в рекламных целях.

Тем же постановлением, которое подписал премьер-министр страны, запрещается привлекать население к таким массовым мероприятиям, передает Podrobno.uz.

Надзор за выполнением требования поручен силам МВД и Национальной гвардии, а организаторам таких мероприятий в случае нарушения требований грозит административная ответственность, говорится в постановлении.

Такие бесплатные раздачи, которые очень популярны в стране, зачастую сопровождаются различными происшествиями – так, 1 июня в ташкентском парке "Ашхабад" бесплатная раздача мороженого и игрушек привела к давкам и фактически заблокировала движение на дорогах столицы.