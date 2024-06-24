Два катера не поделили Дон, есть жертва

В Ростовской области накануне произошла необычная авария – на Дону столкнулись два катера, в результате водного происшествия погиб управлявший маломерным катером, а его пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В Ростовской области накануне на повороте соединяющем канал реки Азовка и реку Дон, столкнулись два катера, один из которых катал людей на "ватрушке", сообщает на своем сайте Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.

"Произошло столкновение катера "Беркут"... с 1 пассажиром на борту и катера "Новая Ладога"... с 4 пассажирами на борту, к которому была прикреплена "ватрушка" с 2 пассажирами"

- СКР по Ростовской области

Столкновение было столь сильным, что управлявший катером "Беркут" мужчина погиб на месте, а его пассажира медики оперативно доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями, остальные участники водной аварии не пострадали

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сейчас причины столкновения устанавливают следователи.