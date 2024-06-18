Донская электричка протаранила легковушку

Сегодня днем в Ростовской области произошла необычная, но, к сожалению, и нередкая авария – электропоезд, направлявшийся из Азова в Ростов-на-Дону, на перегоне между Батайском и Азовом протаранил легковой автомобиль.

Пригородная электричка, выехавшая из донского Азова, сегодня днем протаранила легковой автомобиль, водитель которого въехал прямо на железнодорожный переезд между станциями Азов и Батайск, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня, 24 июня, в 14:35 мск на перегоне между станциями Азов и Батайск Ростовской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6025 Азов - Ростов-Главный. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось"

- СКЖД

К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Очень своеобразно повел себя водитель-нарушитель: оценив, что машина особо не пострадала, он просто скрылся на ней с места происшествия.

Электричка прибыла в Ростов-на-Дону по расписанию, на движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло, - добавили в пресс-службе СКЖД.