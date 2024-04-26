"Единый" билет на горные курорты Северного Кавказа будет действовать с 30 июня

С 30 июня РЖД на три месяца возобновят перевозку пассажиров по "единому" билету. Такой билет позволяет делать пересадки с транспорта на транспорт максимально удобно.

Этим лето туристы в России снова смогут воспользоваться "единым" билетом для того, чтобы попасть на курорты СКФО максимально удобно, несмотря на пересадки с поезда на автобус.

"Единый" билет для путешествий в Домбай, Архыз, Романтик и к курортам Приэльбрусья. С 30 июня до 30 сентября возобновляем мультимодальные перевозки к курортам Северного Кавказа и Приэльбрусья"

– РЖД

Туристы могут приобрести такой билет, следуя на горные курорты КБР или КЧР. Так, перевозка будет включать билет на поезд до станций Минводы или Невинномысская, а также билет на автобус, который довезет отдыхающих до выбранного курорта. От станции Невинномысская можно будет добраться в рамках "единого" билета в Черкесск, на курорты Домбай, Архыз и Романтик. От Минвод предлагаются следующие направления в Приэльбрусье: Тырныауз, Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау.