Вестник Кавказа

"Единый" билет в Абхазию - РЖД готовы в перевозкам

"Единый" билет в Абхазию - РЖД готовы в перевозкам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 30 апреля россияне могут попасть в Абхазию по "единому" билету. В РЖД сообщили о готовности к мультимодальным перевозкам туристов.

РЖД с 30 апреля вернутся к перевозке пассажиров в Абхазию по "единому" билету.

"С 30 апреля по 30 сентября 2024 г. осуществляются мультимодальные перевозки (поезд+автобус) до населенных пунктов Республики Абхазия и в обратном направлении"

– РЖД

В рамках "единого" билета пересадка с поезда на автобус производится на ж/д вокзале Адлера. Мультимодальные поездки доступны пассажирам всех направлений.

"Единый" билет можно приобрести разными способами. Оформлять такой билет нужно и на всех пассажиров, в том числе детей младшего возраста.

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