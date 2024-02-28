"Единый" билет в Абхазию - РЖД готовы в перевозкам

С 30 апреля россияне могут попасть в Абхазию по "единому" билету. В РЖД сообщили о готовности к мультимодальным перевозкам туристов.

РЖД с 30 апреля вернутся к перевозке пассажиров в Абхазию по "единому" билету.

"С 30 апреля по 30 сентября 2024 г. осуществляются мультимодальные перевозки (поезд+автобус) до населенных пунктов Республики Абхазия и в обратном направлении"

– РЖД

В рамках "единого" билета пересадка с поезда на автобус производится на ж/д вокзале Адлера. Мультимодальные поездки доступны пассажирам всех направлений.

"Единый" билет можно приобрести разными способами. Оформлять такой билет нужно и на всех пассажиров, в том числе детей младшего возраста.