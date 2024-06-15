Власти пообещали Грузии рекордное число туристов

В этом году, как и в два предыдущие, Грузия планирует обновить рекорд по туристическому потоку – ожидается 5,2 млн отдыхающих. По этом причине правительство призвало туристический и транспортный бизнес предпринять максимум усилий для продолжения роста этой столь важной для республики отрасли экономики.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал об ожидании рекорда по количеству иностранных туристов в республике в 2024 году. По его словам, правительственный прогноз предполагает, что страну с 3,7-миллионным населением за год посетит 5,2 млн туристов.

"Мы ожидаем в этом году от туризма доход в размере $4,5 млрд, что будет максимальным показателем. Мы ожидаем в этом году 7,9 млн международных визитеров, из них 5,2 млн туристов, что также будет историческим максимумом"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер подчеркнул, что туризм и связанная с ним сфера пассажирских перевозок находятся в фокусе внимания республиканских властей, так как именно они позволяют экономике Грузии эффективно развиваться. В связи с этим он призвал туристический и транспортный бизнес в стране сделать все для сохранения позитивных тенденций.

Также Кобхадизе уточнил, что только в первом квартале этого года в Грузии отдохнули 1,3 млн иностранных граждан, то есть более чем на 7,5% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Доходы туристического бизнеса за первый квартал выросли не столь значительно – лишь на 1,5%, тем не менее перебравшись за условный порог в $800 млн.

Характерно, что крупнейшую прибыль грузинской туристической сфере по-прежнему приносят россияне – в том же первом квартале они принесли экономике республики $171 млн, заняв долю в 21,375% всех доходов.