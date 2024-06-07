Батуми вошел в тройку лучших городов Европы для туристических инвестиций

По оценкам ведущих европейских экспертов в сфере туризма, грузинский город Батуми уступает по инвестиционной привлекательности только Монако и Женеве. В особенности они отметили простоту ведения бизнеса иностранцами и комфортную систему налогообложения.

Популярный туристический сайт European Best Destinations опубликовал рейтинг европейских городов, наиболее привлекательных для вложения средств в развитие их туристической сферы. На третьем месте, после очевидных Монако и Женевы, оказался грузинский черноморский курорт Батуми.

"Вас постоянно интересует, какое следующее модное направление для инвестиций в индустрию туризма, для покупки второго дома, для создания ИТ-компании или туристической компании? Ответ – Батуми"

– EBD

При составлении рейтинга эксперты EBD ориентировались на совокупность факторов, включая законодательство в бизнес-сфере и налоговый климат для иностранных инвесторов, реальный климат в городе на протяжении года, средняя стоимость жилья, доступность транспортной и социальной инфраструктуры, экологические показатели.

По оценке сайта, Батуми более привлекателен для вложения в него денег, чем Париж, Ницца и Милан, вошдешие в топ-10 рейтинга. Особое внимание эксперты обратили на мягкость грузинского налогообложения.

"Аджария предлагает множество налоговых льгот для привлечения инвесторов. В частности, она предоставляет инвесторам право репатриировать свои доходы после уплаты налогов, что обеспечивает полную свободу ведения бизнеса. К этому следует добавить очень низкую ставку налога, регистрацию бизнеса за один день и высокую рентабельность инвестиций"

– EBD

В сумме все созданные условия делают открытие инвестиционного бизнеса в Батуми сравнимым по простоте с открытием дверей, так как предпринимателю нужен минимум документов. Также в городе рекордной низкий для европейского континента уровень преступности.