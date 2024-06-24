Глава МИД Азербайджана назвал главное препятствие для мира с Арменией

В Азербайджане считают, что претензии территориального характера к республике со стороны Армении мешают нормализации двусторонних отношений. При этом в Баку подтверждают свою нацеленность на установление безопасности на Южном Кавказе.

Глава МИД Азербайджана в ходе состоявшейся накануне встречи в Тбилиси с грузинским коллегой рассказал о главном препятствии, которое мешает республике наладить отношения с Арменией.

Джейхун Байрамов пояснил, что все дело в территориальных претензиях Еревана к Баку.

"Несмотря на достижение значительного прогресса по тексту мирного соглашения, сохраняющиеся в конституции и других законодательных актах Армении претензии против территориальной целостности Азербайджана являются главным препятствием в рамках мирного процесса"

– азербайджанский министр

Он подчеркнул, что армяно-азербайджанские переговоры продолжаются.

"За последние месяцы у нас очень положительная динамика. Прежде всего, в результате достигнутой между делимитационными комиссиями договоренности следует отметить завершение процесса демаркации одного участка азербайджано-армянской границы"

– Дхейхун Байрамов

Результатом демаркации он назвал возвращение в состав Азербайджана четырех сел. Министр также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем будет сделано еще больше позитивных шагов.

Помимо этого, он в очередной раз подтвердил решительный настрой Азербайджана на продолжение усилий по установлению безопасности и спокойствия на Южном Кавказа.